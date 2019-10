Auto Chess arriverà su Switch e PS4 nel 2020: nuove possibilità anche per l'esport?

Il fenomeno dell'anno, l'auto battler Auto Chess, arriverà su Nintendo Switch e PlayStation 4 all'inizio del 2020, secondo quanto annunciato dallo sviluppatore del gioco, Drodo Studio, e il publisher Dragonest Games.

La notizia è stata diffusa dal CEO di Dragonest Games, Loring Lee, in un incontro con i fan organizzato dal portale Auto Chess Mobile Party. Il gioco è iniziato come mod del MOBA Dota 2 e, dopo il mancato accordo di acquisizione da parte di Valve, il titolo si è svincolato dal nome ingombrante per diventare un gioco standalone mobile per iOS e Android.

Diversi altri giochi ispirati a questa mod sono emersi da allora, come Dota Underlords proprio di Valve, Teamfight Tactics di Riot Games e Chess Rush di Tencent. Esiste anche una versione per PC di Auto Chess in versione beta e uscirà in esclusiva nell'Epic Games Store alla fine del 2019.

Tuttavia, secondo quanto anticipato, la versione console avrà diverse funzionalità uniche. Ci sarà, ad esempio, una funzione di chat vocale in-game per le modalità a squadre, e una modalità di gioco 4v4. I giocatori saranno in grado di assistere alle partite e salvare le partite precedenti.

Altri aggiornamenti includeranno una funzionalità per tornei per grossi gruppi di giocatori, da 32 a 64. Se già con otto giocatori i match sono eterni, le partite in questo caso potrebbero probabilmente per giorni.

L'idea di Dragonest Games, insomma, pare essere quella di puntare su un mercato non ancora raggiunto dalle schizzinose Riot Games o Valve. Potrebbe essere la mossa vincente, considerando che la versione Switch di sicuro sarà più accessibile grazie al touch screen?

Al momento tutto rimane nel campo delle pure speculazioni, anche se le potenzialità di un auto battler console sono davvero molte, anche sotto il profilo competitivo in cui Auto Chess sembra puntare particolarmente.