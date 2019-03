Auto Chess: il fenomeno si fa tascabile, occhio al global championship milionario

Lo sviluppatore di Dota Auto Chess il fenomeno che, poche ore dopo la sua release poteva già contare su milioni di giocatori (facendo peraltro schizzare Dota 2 in cima alle classifiche di Steam dalla fine di gennaio), ha ufficializzato l'arrivo di una versione mobile grazie a un accordo con lo sviluppatore mobile cinese Dragonest.

La nuova declinazione mobile, secondo quanto dichiarato dallo studio di sviluppo, taglierà ufficialmente il cordone ombelicale che lo tiene legato a Dota (non dimentichiamo che è pur sempre una mod di dota 2) e utilizzerà personaggi inediti.

Al momento si sa solo che Auto Chess Mobile supporterà sia i sistemi iOS che Android e consentirà ai giocatori di giocare in cross-play.

Inoltre, il numero di pre-registrazioni il vista del debutto del titolo ha superato le 100.000 unità e continuerà a crescere. Drodo Studios ha annunciato anche un global championship con un montepremi di 1.49 milioni di Dollari, ma non ha fornito alcun dettaglio su come il campionato dovrebbe svolgersi o su come i giocatori possono qualificarsi.

Il gioco ha visto un recente aumento di interesse in una potenziale scena esport. Oltre ai numerosi tornei cinesi, Twitch ha ospitato un evento da 25.000 Dollari come parte della serie Twitch Rivals all'inizio di questa settimana.