Auto Chess: il gioco gratis arriva su PS5 con supporto al DualSense e un eroe esclusivo

Sul blog ufficiale PlayStation è arrivato un lungo post interamente dedicato ad Auto Chess, il celebre esponente del genere degli auto battler che si prepara al debutto su PlayStation 5 con una ricca serie di novità.

I possessori della console di nuova generazione targata Sony potranno infatti scaricare il gioco in maniera gratuita sul PlayStation Store a partire dal prossimo martedì 30 marzo 2021. L'edizione PlayStation 5 del gioco non solo godrà del supporto alle funzionalità uniche del DualSense, ovvero feedback aptico e grilletti adattivi, ma darà anche ai giocatori l'opportunità di utilizzare un personaggio esclusivo PlayStation: Date Masamune. Questo eroe aggiuntivo sarà presto disponibile sullo store digitale Sony e potrà essere aggiunto alla raccolta senza costi aggiuntivi. Grazie al supporto al cross-play, inoltre, chi gioca su PlayStation 5 può interagire con gli utenti PlayStation 4, PC e smarpthone (Android e iOS). A partire dal prossimo 28 marzo verrà inoltre lanciata la Stagione 11 "The Legend of Lamp Witch" con tanto di pass, in modo tale da consentire agli utenti che decideranno di giocare su PS5 di iniziare ad ottenere le nuove ricompense sin da subito.

Vi ricordiamo che Auto Chess dovrebbe arrivare a breve anche su Nintendo Switch.