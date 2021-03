L'Auto HDR di Xbox Series X in arrivo su Windows 10, al via i primi test

A quanto pare Microsoft è intenzionata a portare la funzionalità di Auto HDR, già implementata su Xbox Series X, anche su PC. Il colosso di Redmond sta già testando la nuova funzionalità su Windows 10 con lo scopo di supportare oltre mille giochi.

La program manager di DirectX, Hannah Fisher, ha dichiarato: "Mentre alcuni studi sviluppano giochi per PC con HDR masterizzando in modo nativo l'HDR, Auto HDR utilizzerà giochi DirectX 11 e 12 in SDR ed espanderà in maniera intelligente la gamma di colori e la luminosità fino alla gamma HDR". Fisher ha poi concluso: "è una funzionalità senza soluzione di continuità che vi offrirà una nuova straordinaria esperienza di gioco sfruttando appieno le funzionalità dei monitor HDR".

L'Auto HDR di Windows 10 è già disponibile nell'ultima test build pubblicata (21337) per Windows Insider. L'opzione dovrebbe essere attivata di default ma può comunque essere cambiata manualmente dalle impostazioni, nel menù dedicato allo schermo. Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sperimentazione e non è supportata da tutti i giochi. Microsoft sta lavorando per ottimizzare al meglio l'Auto HDR che, come ammette la stessa società, "richiede un po' di potenza di calcolo della GPU per funzionare".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare una guida su come attivare Auto HDR su Xbox Series X/S sulle pagine di Everyeye.