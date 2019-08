Più auto, più sfide e più personalizzazioni: ecco gli ingredienti di Need for Speed Heat

Dopo tante voci e rumor, finalmente ieri è stato annunciato ufficialmente Need for Speed Heat, prossima incarnazione della serie automobilistica, con un trailer colorato e vintage che strizza l'occhio agli anni '80. Ma cosa c'è da aspettarsi dal titolo vero e proprio?

Nel trailer infatti non è stato mostrato il gameplay vero e proprio, per cui ci hanno pensato gli sviluppatori a fornirci un piccolo aggiornamento sugli ingredienti principali del gioco, nella persona di Riley Cooper, il Creative Director di Need for Speed Heat.

Cooper ha fatto sapere di aver ascoltato i desideri dei fan, che chiedevano alcuni elementi principali come più auto, maggiori possibilità di personalizzazione e più sfide: "Abbiamo previsto più opzioni che mai per i giocatori che vogliono distinguersi e farsi riconoscere. I nostri fan sono stati chiari sul fatto che volessero più auto, più personalizzazione e più sfide, e noi ci siamo dedicati a questi tre aspetti. Dallo stile del proprio personaggio alle performance della propria auto, stiamo accendendo la creatività di tutti in questo nuovo gioco".

Riuscirà EA a mantenere le promesse e far uscire un gran bel nuovo capitolo della saga? Lo scopriremo prossimamente, dato che l'uscita è prevista per l'8 Novembre su PS4, Xbox One e PC (sono stati svelati anche i contenuti della Collector's Edition di Need for Speed Heat). Intanto occhi puntati sulla Gamescom, dove sarà rivelato il gameplay di Need for Speed Heat.