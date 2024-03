A tutto gas! Auto che si trasforma in robot con luci e suoni a prezzo bomba su Amazon

Cercate un regalo divertente e di sicuro impatto per i vostri bambini? Perfetto, Amazon viene in vostro aiuto proponendovi questa auto robot trasformabile 2 in 1 con radiocomando ad un prezzo che è un vero spettacolo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAIl prezzo? 36.99 euro per un bolide a quattro ruote che si può trasformare in un robot semplicemente premendo un pulsante sul telecomando. E ovviamente funziona anche al contrario, per una doppia dose di divertimento.

Dotata di pneumatici sterzanti, l'auto può ruotare di 360 gradi ed è dotata di getti d'acqua per simulare i gas di scarico e luci LED blu per un effetto incredibile. L'auto robot è alimentata da due batteria ricaricabili capaci di garantire un autonomia di circa 60 minuti, le batterie possono essere ricaricate in circa due ore tramite cavo USB. Il telecomando invece funziona con due batterie AA incluse.

