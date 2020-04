Autopsy e PsyHotel Simulator: due giochi da brivido

Vi presentiamo due nuovi giochi per PC appena annunciati, non strettamente legati tra loro ma certamente uniti da atmosfere macabre e oscure. Parliamo di Autopsy Simulator e PsyHotel Simulator, in arrivo prossimamente su PC.

Autopsy Simulator ci mette nei panni di un medico legale chiamato a vivisezionare cadaveri per scoprire le cause della morte, a giudicare dal trailer il gioco avrà una forte componente horror, sebbene la trama possa inizialmente far sorridere, con il protagonista che troverà improvvisamente nel corpo di una vittima l'anello appartenuto alla moglie defunta.

PsyHotel Simulator ci mette invece nei panni del direttore killer di un piccolo albergo che vede come clienti unicamente psicopatici e killer professionisti. L'obiettivo è quello di eliminare tutti gli ospiti senza farsi scoprire.

Due progetti certamente molto particolari ma che potrebbero nascondere ben più di quanto si vede ad una prima rapida occhiata, al momento i due titoli sono attesi su PC in un non meglio precisato mese del 2020, restiamo in attesa di ulteriori dettagli su PsyHotel Simulator e Autopsy Simulator.