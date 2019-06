L'autore italiano di Plaguemon lancia il gioco 8 bit per NES di Neon Genesis Evangelion!

La mente dietro al famoso gioco fan made di Plaguemon Lost Diaries, il programmatore italiano Michele "Hiki" Falcone, lancia il suo nuovo progetto in 8bit dedicato a Neon Genesis Evangelion in concomitanza con l'approdo su Netflix dei film e della serie anime dell'iconica saga giapponese.

L'approccio utilizzato dal vulcanico hacker italiano per sviluppare questo progetto è il medesimo utilizzato da altri protagonisti della scena come Brian Provinciano e il suo celebre Retro City Rampage, ossia quello di realizzare un titolo in grado, con i dovuti accorgimenti tecnologici, di girare tranquillamente su piattaforme 8 bit come il glorioso Nintendo Entertainment System degli anni '80.

Come spiega lo stesso Michele Falcone attraverso le pagine di Instagram, i 40kb di dati del gioco Evangelion possono essere riversati su di una cartuccia per consentirne la riproduzione su qualsiasi NES. Diversamente da Plaguemon, nato come un hack in salsa horror di Pokemon Rosso, questa volta il videogioco commemorativo di Neon Genesis Evangelion rappresenta un titolo a se stante, con elementi grafici completamente originali e dinamiche di gameplay compilate dallo stesso autore senza attingere ad altri videogiochi NES.

Nel complimentarci con Hiki per l'incredibile lavoro svolto e per la passione profusa in questo progetto, vi lasciamo all'annuncio del lancio di Evangelion che trovate in calce alla notizia nel post Instagram dell'haker italiano e alla video dimostrazione confezionata dallo youtuber Kenobit.