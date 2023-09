L'autore del record mondiale di Pokémon Rosso si ritira: non si diverte più

PokeGuy, lo speedrunner che ha fatto la storia di Pokémon Rosso per il suo sbalorditivo tempo record ha annunciato il suo ritiro dal mondo dello speedrunning e i motivi che lo hanno condotto a questa decisione.

Era gennaio 2023 quando con una squadra capitanata da un Nidoking questo esperto giocatore stabiliva un nuovo record mondiale nel completamento di Pokémon Rosso, sorpassando il precedente di oltre un minuto e segnando un tempo di 1:44:03, considerato imbattibile nella categoria “glitchless”.

Certo è che, in ogni caso, nessuno degli sfidanti è ad ora riuscito a raggiungere i risultati di PokeGuy, che tuttavia ora ha dichiarato di volersi ritirare. In un post pubblicato all’inizio dell’anno, ha spiegato anche perché:

“Tutti i miei record personali nei giochi sono semplicemente troppo buoni e lottare per superarli di poco non è più divertente come speravo."

Chi conosce la storia di questo esperto giocatore di Pokémon sa bene che sono stati necessari ben 2.800 tentativi in sei mesi per stabilire il suo record, il che rende perfettamente l'idea del livello di stress accumulato e dell'impegno che sarebbe necessario per superarsi ancora.

Inoltre, lo speedurnner ha precisato che la sua scelta è dettata anche dalla necessità di seguire una cura per problemi di salute mentale e di voler riprendere gli studi.