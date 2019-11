Gli autori di Atari VCS discutono del ritardo e delle potenzialità della console

L'ultima sessione di Domande e Risposte a cui ha partecipato Michael Arzt ha offerto al boss di Atari l'occasione per spiegare i motivi del rinvio della console Atari VCS e illustrare le potenzialità future della piattaforma.

Il COO della compagnia esordisce nel Q&A dichiarandosi dispiaciuto per i ritardi della console e per la situazione venutasi a creare tra gli appassionati che hanno finanziato in crowdfunding il progetto, ma afferma altresì che "il prodotto sta procedendo secondo il nostro programma aggiornato che prevede di lanciare VCS a marzo 2020. Comprendiamo che tutti i soggetti coinvolti nel crowdfunding vorrebbero sapere come stanno le cose ogni giorni e desiderano ricevere delle risposte immediate ai loro singoli post o messaggio, ma chiedo loro, in maniera rispettosa, di capire che come società pubblica dobbiamo seguire protocolli specifici e non abbiamo sempre il pieno controllo nelle tempistiche della nostra comunicazione, poiché dobbiamo sempre considerare le esigenze e i desideri dei nostri partner".

A detta dell'uomo a capo del delicato progetto di Atari VCS, inoltre, i diversi rinvii contribuiranno a migliorare l'esperienza degli utenti sia nella fase di lancio che nel periodo immediatamente successivo, e questo perchè "l'Atari VCS è una console concepita sin dalle origini come parte di un ecosistema che prevede la distribuzione in digitale di diversi contenuti. Servizi come il game streaming e il digital delivery sono già il presente dell'industria videoludica e ne rappresenteranno anche anche il futuro, con clienti che preferiscono sempre più scoprire e acquistare nuovi contenuti, molti dei quali devono ancora essere lanciati".

In chiusura del suo intervento, Arzt promette di migliorare la comunicazione dell'azienda anche in funzione del fatto che "abbiamo raggiunto una fase di sviluppo tale da poterci permettere di iniziare a rivelare lentamente maggiori dettagli sulla console e rispondere alle domande della nostra community".