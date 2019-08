Gli autori di Clash Royale presentano Rush Wars, uno strategico arcade per iOS e Android

Forti dello straordinario successo ottenuto con Clash of Clans e Clash Royale, gli sviluppatori finlandesi di Supercell presentano ufficialmente il loro nuovo kolossal mobile, Rush Wars.

Il nuovo strategico arcade di Supercell arriverà presto su sistemi iOS e Android e promette di fondere l'esperienza ludica dei migliori gestionali "one-click" ai tower defense, due generi incredibilmente popolari tra gli appassionati di videogiochi per smartphone e tablet.

In Rush Wars, lo scopo degli utenti è quello di allestire un esercito e di guidarlo in battaglia lanciandolo all'attacco delle miniere, delle fortezze e dei depositi di risorse delle fazioni nemiche. I tesori strappati al nemico potranno essere reinvestiti in potenziamenti per le proprie truppe e in miglioramenti per la base, con la tipica progressione e ripetitività contenutistica e ludica che contraddistingue da sempre questa tipologia di videogiochi per sistemi mobile.

L'uscita di Rush Wars dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane su App Store e Google Play. Gli autori di Supercell contano però di precedere il lancio del titolo con il lancio di una fase di Beta testing che, per il momento, sembrerebbe essere rivolta solo agli appassionati di strategici arcade che vivono in Canada, Australia e Nuova Zelanda.