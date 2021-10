Gli autori di Dead by Daylight al lavoro su una esclusiva Xbox Series X AAA?

Secondo quanto riportato nel curriculum di un Level Designer di Behaviour Interactive, la compagnia starebbe lavorando da oltre due anni ad un gioco AAA per Xbox e PC, da qui il dubbio che possa trattarsi di una esclusiva console Microsoft.

Si tratta però solamente di supposizioni, dal curriculum scopriamo che il gioco in questione (non ancora annunciato) è un progetto AAA per PC e Xbox, lo sviluppo è iniziato nell'agosto 2019 e continua ancora oggi, non ci sono però notizie sull'esatta natura del gioco.

Behaviour Interactive è uno studio canadese noto principalmente per Dead by Daylight, la compagnia ha lavorato però anche come sviluppatore sotto contratto collaborando alla produzione di giochi come Borderlands The Pre-Sequel Assassin's Creed Rebellion, Halo Wars Definitive Edition, Warhammer 40,000 Eternal Crusade, Fallout Shelter, Zoo Tycoon Friends, The Peanuts Movie Snoopy's Grand Adventure e Deathgarden.

Difficile dire su cosa possa essere al lavoro attualmente il team canadese, chissà che non possa esserci lo zampino di Microsoft come nel caso di Avalanche con Contraband, la casa di Redmond sembra sempre più interessata alle collaborazioni come dimostra anche il supporto di Crystal Dynamics a Perfect Dark, lo studio di Square Enix sta lavorando con The Initiative al nuovo gioco della celebre serie, in arrivo nel 2022 su PC e console Xbox.