Gli autori italiani di Pride Run celebrano la collaborazione con Kaleidoscope Trust

Dopo aver presentato il frizzante rhythm game Pride Run, gli sviluppatori italiani del team IV Productions e i vertici di Green Man Gaming confermano la loro collaborazione con Kaleidoscope Trust, un'organizzazione internazionale impegnata nella promozione dei diritti delle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo.

In base ai termini di questo importante accordo, il 10% dei ricavi derivanti dalla vendita ormai imminente del videogioco ritmico/strategico Pride Run saranno donati a sostegno di azioni a supporto delle comunità LGBTQ+ nei Paesi dove la libertà di genere è ancora fuorilegge.

A chi ci segue, ricordiamo che Pride Run è un ambizioso progetto ideato e realizzato da IV Productions, Steam Factory e Hard Ton che verrà lanciato su Steam per PC l'11 ottobre, giusto in tempo per celebrare l'importante ricorrenza del Coming Out Day.

Le immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia e il filmato che campeggia a inizio articolo testimoniano l'impegno profuso dagli sviluppatori italiani per dare forma a questo progetto in cui bisogna seguire il ritmo e azzeccare il beat giusto. Le modalità di gioco offerte da Pride Run comprendono delle sfide "Vanilla", in cui l'utente deve muovere e proteggere il proprio corteo Pride usando i comandi di gioco seguendo il “beat”, e la modalità "Play Hard" che assumerà la forma di un musical RTS itinerante con sfide più impegnative.

In modalità Play Hard, infatti, Pride Run coinvolge gli utenti in attività che prevedono la creazione strategica del proprio corteo, dalla scelta dei leader e dei gruppi più adatti alle tattiche da attuare per coinvolgere il pubblico e proteggerlo dagli hater. Sotto il profilo squisitamente contenutistico, il titolo vanterà 16 scenari, una squisita grafica in pixel art, delle modalità a giocatore singolo o in multiplayer cooperativo locale con classifiche online e la funzione Ghettoblaster per ascoltare le versioni remixate delle canzoni sbloccate durante il gioco. Al lancio, Pride Run potrà essere acquistato su PC (Steam) al prezzo di 16,79 euro.