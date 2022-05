Dagli autori di Machinarium arriva Phonopolis: alla scoperta della nuova avventura grafica

Di ritorno dall'oscura dimensione puzzle di Creaks, il team di Amanita Design fa nuovamente felici tutti gli appassionati di avventure grafiche annunciando Phonopolis, un'esperienza interattiva distopica che promette di concretizzare tutta l'esperienza maturata in questi anni dagli autori di Machinarium.

La nuova avventura ideata dalla software house ceca, rigorosamente disegnata a mano, ci porterà nella singolare dimensione di Phonopolis per trattare temi maturi come la manipolazione, l'individualismo, l'autoritarismo e i mali che piagano la società moderna, ma sempre nello stile giocoso e spensierato che tratteggia le opere interattive firmate da Amanita Design.

Il compito dei giocatori sarà quello di interpretare Felix, un giovane che dovrà affrontare, insieme ai suoi concittadini, la minaccia incombente di un despota che vuole governare col pugno di ferro la cittadina di Phonopolis e privare i suoi abitanti dell'umanità. Il nostro alter-ego sarà l'unica persona ad avere la piena consapevolezza di questa minaccia, da qui la necessità di attivarsi per impedire al signorotto del posto di proclamarsi Leader indiscusso della città.

Il comparto grafico sarà caratterizzato da personaggi con animazioni in stop-motion e scenari diorama che ricreeranno un mondo 3D di cartone, mentre il gameplay verterà attorno alle interazioni con i PNG e alla risoluzione di numerosi enigmi ambientali. Il legame con le precedenti IP di Amanita verrà rinsaldato dalla colonna sonora originale curata da Tomas "Floex" Dvorak, il compositore delle musiche di Samorost e Machinarium.

Nel momento in cui scriviamo, Phonopolis non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non sappiamo se il titolo arriverà solo su PC, come suggerito dall'appena aperta pagina Steam, o se approderà anche su console della famiglia PlayStation, Xbox o Switch. In attesa di un chiarimento da parte di Amanita Design, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di Phonopolis dopo aver dato un'occhiata al video di annuncio e alla galleria immagini piena di scatti ingame e bozzetti preparatori.