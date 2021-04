Un picchiaduro Marvel next-gen nei piani degli autori di Mortal Kombat e Injustice?

I fan della Marvel sono da molto tempo in attesa di un picchiaduro degno della nomea della Casa delle Idee, specialmente dopo la delusione di Marvel vs. Capcom Infinite, che nel 2017 non è riuscito ad ottenere il consenso degli appassionati.

Ebbene, potrebbero esserci delle succulenti novità: stando al noto leaker e insider Daniel Ritchman (che per il suo lavoro viene anche supportato su Patreon), NetherRealm Studios starebbe sviluppando un picchiaduro ambientato nell'universo Marvel per le piattaforme di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ritchman è stato piuttosto avaro di dettagli, ma ha affermato che il progetto si troverebbe già in produzione.

Negli ultimi anni Disney si è mostrata particolarmente propensa ad affidare le proprie IP a studi esterni - basti pensare agli Star Wars di EA, a Marvel's Avengers di Square Enix e al gioco di Indiana Jones messo nelle mani di Bethesda - pertanto non ci stupiremmo affatto se avesse deciso di estendere la propria influenza anche nel mondo dei picchiaduro. I ragazzi di NetherRealm Studios, tra l'altro, possono essere considerati dei veri e propri maestri nel genere. Oltre all'eccellente Mortal Kombat 11, il loro lavoro più recente, negli ultimi hanno dimostrato di saper maneggiare con attenzione anche il materiale proveniente dal mondo dei fumetti dando alle stampe i due eccellenti Injustice, che hanno rielaborato con efficacia le storie di Batman, Superman e degli altri personaggi DC.