Gli autori di Quantum Error annunciano Son and Bone: invasione di dinosauri su PS5

Quantum Error non è stato accolto nel migliore dei modi, e allora gli sviluppatori di TeamKill Media ci riprovano con Son and Bone, uno sparatutto in prima persona a base di dinosauri esclusivamente in arrivo su PlayStation 5.

Come possiamo osservare dando uno sguardo al trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, TeamKill Media abbandona gli inquietanti scenari fantascientific di Quantum Error per lasciare spazio all'assedio dei dinosauri di Son and Bone. In questa nuova avventura confezionata dallo studio dovremo vestire i panni dello sceriffo Sam Judge e imbracciare diverse armi da fuoco per far fronte alla minaccia portata dalle gigantesche creature.

"Quando una fattoria locale a Patchwork, nel Montana, viene attaccata da un gruppo di famigerati banditi, lo sceriffo Sam Judge decide di consegnarli alla giustizia con ogni mezzo necessario e di salvare l'ostaggio che hanno catturato. Ma nel suo viaggio, a causa delle misteriose motivazioni che muovono coloro che insegue, Sam si ritrova trasportato in un altro mondo invaso da creature preistoriche, i dinosauri e ora deve lottare per la sua vita per tornare nel suo mondo".

Son and Bone sarà pubblicato in esclusiva su PS5 nel corso del 2024. Al momento non ci sono informazioni circa eventuali edizioni per PC e console Xbox.