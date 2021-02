Gli autori del remake di Zelda Link's Awakening al lavoro su un nuovo progetto medievale

Non particolarmente noti al grande pubblico, i ragazzi dello studio giapponese Grezzo hanno curato molti dei remake e dei riadattamenti arrivati sulle piattaforme Nintendo negli ultimi anni.

In tempi recenti hanno messo le mani sull'apprezzato remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening, mentre negli anni scorsi hanno curato le versioni per Nintendo 3DS di Ocarina of Time, Majora’s Mask e Luigi’s Mansion, e co-sviluppato The Legend of Zelda: Tri Force Heroes con Nintendo EPD. Insomma, non stiamo parlando degli ultimi arrivati. Tra l'altro, sono guidati dal Presidente e CEO Koichi Ishii, che ha lavorato in Square Enix fino ai primi anni del 2000 creando la serie Mana e contribuendo a svariati Final Fantasy.

Ebbene, tutto questo preambolo è servito per introdurvi alla notizia del giorno: i ragazzi di Grezzo hanno avviato una campagna assunzioni volta alla ricerca di organico fresco da impiegare nella realizzazione di un nuovo e misterioso progetto descritto come "stiloso" e "medievale". Tra le figure ricercate si segnalano diversi programmatori, un UI Designer e un Effect Designer. Gli annunci di lavoro suggeriscono che a muovere questo nuovo gioco sarà il motore grafico Unity (con C#) e richiedono competenze con VisualStudio, Git, Redmine e Jenkins.

Di cosa si tratta? Un nuovo remake o un progetto completamente inedito? Purtroppo, al momento non sono note altre informazioni rilevanti, ma continueremo a seguire i movimenti di Grezzo.