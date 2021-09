Gli autori di Sackboy sono al lavoro su un nuovo shooter tripla A

I prolifici ragazzi di Sumo Digital, studio inglese con sede a Sheffield che negli ultimi tempi ha dato alle stampe Sackboy: Una Grande Avventura per PS4 e PlayStation 5, si sono messi al lavoro su un nuovo progetto.

La notizie ci giunge attraverso un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa software house, alla ricerca di un Game Designer da impiegare nella progettazione del gameplay di una "nuova esperienza shooter tripla A", descritta come una IP completamente nuova ancora nelle fasi iniziali della lavorazione.

La presentazione ufficiale sembra essere molto lontana, ma la descrizione dell'annuncio potrebbe averci riservato anche qualche altra informazione molto importante: la figura ricercata, tra le altre cose, dovrebbe avere esperienza nella creazione di shooter PvP online; inoltre, sarà chiamata contribuire allo sviluppo e al bilanciamento delle armi e delle abilità che "andranno a comporre la line-up di lancio", dunque è possibile che ci troveremo dinanzi ad uno shooter competitivo dotato di una formula live service con aggiornamenti e aggiunte costanti dopo la pubblicazione iniziale.

Siamo molto curiosi di scoprire cosa sta bollendo in pentola presso Sumo Digital, dal momento che non si tratta di uno studio famoso per gli sparatutto. Nella loro corposa produzione, solo Driver 76 per PSP e Crackdown 3 per Xbox e PC possono essere ricondotti al genere.