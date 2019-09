Gli autori di Skullgirls pubblicano la sequenza animata d'apertura di Indivisible

Dando seguito alla loro promessa di mostrarci l'intera sequenza animata che andrà a impreziosire l'intro di Indivisible, gli autori di Lab Zero pubblicano il filmato introduttivo del loro ambizioso action a scorrimento venato di elementi ruolistici.

Il filmato in questione è il frutto della collaborazione sancita nei mesi scorsi con Titmouse e lo studio di animazione Trigger: la splendida sequenza animata di Indivisible ci catapulta nella dimenione fantasy di questo GDR per farci indossare i panni di Ajna, la ragazza che dovremo impersonare per aiutarla a portare a compimento la sua importante missione.

I diversi nemici affrontati da Ajna nell'introduzione animata di Indivisible rappresentano solo una piccola frazione dell'enorme schiera di demoni e di cavalieri senza scrupoli che dovremo incrociare nel nostro cammino e con i quali dovremo scontrarci per alimentare il potere misterioso risvegliatosi dentro di lei.

Attraverso l'acquisizione delle abilità dei nemici affrontati, la nostra intrepida alter-ego potrà mettere ordine nel caos che alberga nella sua anima e servirsi dei poteri delle anime reincarnate che avrà sconfitto per scoprire quale strada intraprendere prima che il suo mondo cada definitivamente sotto il dominio delle forze del male. Ogni ambientazione di Indivisible, inoltre, sarà disegnata a mano, e con esse le animazioni e i modelli poligonali di ciascun personaggio a schermo.

L'uscita del promettende action ruolistico Indivisible è prevista per l'11 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Su queste pagine trovate un nostro approfondimento sul nuovo action RPG in stile anime degli autori di Skullgirls.