Dagli autori di SOMA un nuovo indizio sul prossimo gioco: pubblicato un inquietante audio

È ormai piuttosto evidente che Frictional Games si stia preparando all'annuncio del proprio prossimo progetto: sono infatti ormai diverse settimane che gli autori di SOMA pubblicano misteriosi indizi in rete.

Tra i primi, ricordiamo la pubblicazione di una misteriosa immagine sul proprio sito web, raffigurante una strana creatura aliena. A questo teaser, risalente al mese di gennaio, ha fatto recentemente seguito la distribuzione di un filmato nascosto su YouTube, intitolato "I am Tasi" e all'interno del quale è possibile udire la voce di una donna e visionare una brevissima sequenza video in prima persona.

Ora un ulteriore tassello si unisce al bizzarro puzzle tratteggiato dalla software house. Direttamente dal proprio account Twitter ufficiale, gli autori di SOMA e Amnesia hanno infatti reso disponibile uno strano cinguettio all'interno del quale si riporta del riuscito recupero dell'artefatto 1/7/115 denominato "Triple Crown". A quanto pare quest'ultimo includeva un file video corrotto, ma almeno l'audio è stato ripristinato...e sembra decisamente inquietante! Di cosa potrà trattarsi?



In attesa di un annuncio da parte di Frictional Games che sembra farsi ormai vicino, vi riportiamo in apertura ed in calce a questa news tutti gli indizi raccolti sino ad ora dalla community: a cosa staranno lavorando gli sviluppatori della software house?