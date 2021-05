Gli autori di Star Ocean 5 lavorano ad un action-RPG next-gen per PS5

Sembra proprio che Tri-Ace, la software house autrice di Star Ocean 5 (Integrity and Faithlessness), sia al lavoro su un nuovo ambizioso progetto da lanciare sulle console di nuova generazione.

La notizia giunge direttamente dalla software house nipponica, che si dice in cerca di nuovo personale per dare vita al suo nuovo gioco d'azione. In particolare, lo studio si rivolge ai 3D VFX artist che siano interessati a prendere parte allo sviluppo del nuovo progetto, che potrebbe conretizzarsi tanto in una IP completamente originale quanto in un seguito di Star Ocean, Valkyire Profile o Resonance of Fate.

"Perché non lavorare con noi per creare gli action-RPG del futuro con l'alta qualità e la presentazione grafica delle console next-gen?", recita l'annuncio di lavoro pubblicato da Tri-Ace tradotto dai colleghi di Gematsu. "Noi non attendiamo che gli engine commerciali supportino le nuove piattaforme come PS5, noi sviluppiamo da soli i nostri motori grafici".

Dalla descrizione dell'annuncio parrebbe insomma certo l'arrivo del misterioso titolo su PlayStation 5, ma il modo in cui viene formulata la proposta lavorativa non esclude in alcun modo le eventuali versioni Xbox Series X|S. Al netto di far parte di Nepro Japan, compagnia concentrata sul settore mobile del gaming, Tri-Ace sembra rimanere molto interessata al mondo console, e non perderà occasione di sfruttare gli hardware delle piattaforme di nuova generazione.

Non ci rimane che attendere la diffusione delle prime informazioni su questo nuovo progetto. Intanto, vi raccomandiamo di recuperare la nostra Recensione di Star Ocean 5.