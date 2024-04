Gli autori di Stellar Blade sono al lavoro su un Action RPG AAA Urban Sci-Fi Next Gen

Shift Up, studio con base in Corea e celebre per Stellar Blade, sta già lavorando ad un nuovo videogioco cross-platform next-gen, secondo quanto riportato sul sito ufficiale. L'azienda cerca ora nuove figure professionali per portare avanti questo progetto.

Sul sito di Shift Up il gioco viene descritto come un Action RPG AAA ad ambientazione Urban Sci-Fi, il progetto è cross-platform con riferimento a PC, Mobile e console non meglio specificate. E' richiesta conoscenza dell'Unreal Engine e nella realizzazione e design di mostri e creature mitologiche.

La compagnia cerca programmatori, artisti, concept artist, animatori, designer e sceneggiatori per portare avanti questo progetto misterioso. Attualmente Shift Up sta terminando i lavori su Stellar Blade, in uscita il 26 aprile esclusivamente su PlayStation 5, pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Non è chiaro se Sony stia supportando anche questo terzo progetto del team (dopo Goddess of Victory NIKKE e lo stesso Stellar Blade) dal momento che non viene citato alcun partner commerciale. Anche le tempistiche di uscita non sono chiare, nell'annuncio si parla di un "progetto next gen", destinato a PC, smartphone e tablet e console presumibilmente di attuale generazione.

Interessante l'ambientazione Urban Sci-Fi così come la natura Action RPG... ne sapremo di più al momento dell'annuncio ufficiale, che ci auguriamo non sia troppo lontano.

