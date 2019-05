Gli autori di The Council lavorano ad un nuovo gioco di Vampire: The Masquerade

Dopo aver appreso con grande sorpresa dell'arrivo dell'insperato sequel di Vampire The Masquerade: Bloodlines, Big Ben Interactive ha confermato che un ulteriore titolo ambientato nel fascinoso universo vampiresco è in via di sviluppo presso gli studi di Big Bad Wolf, gli autori dell'avventura narrativa episodica The Council.

Nel corso di un evento a Parigi, Big Ben ha approfittato dell'occasione per annunciare l'arrivo del nuovo titolo, che a quanto pare si presenterà nella forma di un RPG story-driven. Il progetto è entrato in fase di produzione da circa tre-quattro mesi, e non sarà distribuito in formato episodico come The Council. Confermata la presenza di dialoghi a scelta multipla e di tutti i clan e le discipline in rispetto dei canoni del tradizionale gioco da tavolo. Non essendo entrato ancora in fase di sviluppo avanzata, questo nuovo titolo non vedrà la luce per almeno due anni, come spiegato dal publisher.

Al momento non abbiamo purtroppo altre informazioni al riguardo; ciò che sappiamo per certo è la completa estreneità del progetto rispetto a The Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 di cui si sta invece preoccupando Paradox Interactive, che funge sia da sviluppatore che da produttore del gioco. Se foste interessati a conoscere più a fondo il progetto di Big Bad Wolf vi consigliamo di seguire attentamente la Gamscom 2019 di Colonia, durante la quale Big Ben tornerà a parlare di questo misterioso progetto.