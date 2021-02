Gli autori di The Medium al lavoro su un'IP horror di un grande publisher

Reduci dall'ottima accoglienza riservata da pubblico e critica a The Medium, horror esclusivo per le piattaforme di Microsoft e lanciato in Xbox Game Pass, i ragazzi di Bloober Team fanno sapere di essere al lavoro da più di un anno su un nuovo gioco appartenente ad un'altra IP horror assieme ad un grande publisher.

In un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, il CEO Piotr Babieno ha riferito: "Stiamo lavorando da più di un anno ad un altro progetto, un'altra IP horror, e lo stiamo facendo con un publisher davvero molto famoso. Non posso dirti chi è, non posso dirti che progetto è, ma sono davvero sicuro che quando i giocatori scopriranno che ci stiamo lavorando, saranno davvero molto eccitati".

Parole decisamente stuzzicanti quelle del CEO di Bloober Team, che hanno fatto drizzare le antenne a molti appassionati del genere horror. Parole molto simili sono state pronunciate durante un'intervista anche da Akira Yamaoka, compositore storico della serie Silent Hill: il musicista, che di recente ha lavorato proprio con Bloober Team su The Medium, ha affermato di essere impegnato su un nuovo progetto che verrà svelato in estate, un gioco che gli appassionati chiedono a gran voce da molto tempo.

Bloober Team e Akira Yamaoka stanno parlando dello stesso gioco? Difficile dirlo con certezza. Intanto, in rete qualcuno sta già accostando il nome dello sviluppatore di The Medium a Silent Hill, che è il primo gioco che viene in mente quando si parla di IP horror molto attese e grandi publisher.