Autori di This War of Mine e Frostpunk lavorano a 'Project8': arrivo su PS5 e Scarlett?

Nel corso di una recente intervista, il team di 11-Bit Studios ha svelato di essere al lavoro su di un nuovo, misterioso, progetto videoludico multipiattaforma.

Ai microfoni della redazione di SegmentNext, Pawel Miechowski, managing partner presso la software house, ha infatti condiviso alcune interessanti informazioni. Già noti al pubblico per aver portato sul mercato This War of Mine e Frostpunk, gli sviluppatori del team sono attualmente al lavoro su di un nuovo gioco, sul quale, tuttavia, non sono ancora pronti a condividere troppi dettagli. Il progetto, afferma Miechowski, "è ancora segreto e posso dire solo un nome in codice - Project8 perché è il nostro ottavo gioco. E sì - prosegue - miriamo a PC e console e molto probabilmente arriveremo su console next-gen". Incerto, attualmente, il possibile approdo del gioco su Google Stadia.



In merito alla portata e all'identità del progetto, Pawel Miechowski offre alcuni interessanti spunti. Ricordando come la filosofia di 11-Bit Studios punti alla realizzazione di giochi di qualità e, al contempo, in grado di spingere gli utenti alla riflessione, quest'ultimo afferma: "Con il prossimo, vogliamo alzare il livello ancora più in alto non solo per quanto riguarda la qualità, ma anche in termini di capacità di essere qualcosa di più di un gioco".



In attesa di scoprire ulteriori dettagli su Project8, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile sia la nostra recensione di This War of Mine sia la recensione di Frostpunk.