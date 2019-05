Gli autori di Trine annunciano Starbase, MMO Sci-Fi in arrivo nel 2019

Nel mentre attendiamo di poter tornare a vivere le avventure di Amadeus, Pontius e Zoya con Trine 4: The Nightmare Prince, la software house finlandese di FrozenByte ha annunciato Starbase, nuovo titolo in arrivo su PC entro la fine del 2019.

Come potete evincere osservando il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, il gameplay di Starbase si focalizzerà in particolar modo sulla costruzione di navicelle e di stazioni spaziali, sull'esplorazione, sul crafting, sulla compravendita di materiali, sul combattimento, e soprattutto su una massiccia distruttibilità ambientale che promette di aprire scenari di gioco piuttosto interessanti. Ambientato in un universo sandbox, Starbase vi consentirà di far tutto questo in solitaria o in compagnia di amici.

La compagnia di sviluppo ha diffuso i momentanei requisiti consigliati del gioco, che vi riportiamo di seguito:

Sistema operativo: (64 bit) Windows 10 / 7ù

Processore: AMD Ryzen 7 / Intel i7-6700kù

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX Vega 8GB / Nvidia GeForce 1060 8g

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Il gioco richiede una connessione a Internet. La modalità Sandbox può essere giocata offline.

Starbase, in via di sviluppo da ben cinque anni, è atteso al lancio su PC in Accesso Anticipato entro la fine del 2019, al momento FrozenByte non ha confermato una data di uscita più precisa. La software house finlandese si prepara anche a lanciare Trine 4, in dirittura d'arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch durante la stagione autunnale di quest'anno, e che potete ammirare in azione in 11 minuti di gameplay.