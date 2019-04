Gli autori di Vampyr e Life is Strange al lavoro su due nuovi giochi

Dontnot Entertainment ha diffuso i risultati finanziari del 2018, dai quali emergono numeri positivi in particolar modo grazie al successo di Vampyr e dei progetti legati al franchise Life is Strange.

Lo studio francese ha visto aumentare i propri ricavi del 22.1%, ovvero 10.5 milioni di euro in più rispetto all'anno fiscale 2017. Proprio grazie a questi risultati la compagnia ha potuto aumentare gli investimenti su nuovi progetti, tra cui due giochi non ancora annunciati.

Attualmente Dontnod sta lavorando su Life is Strange 2 per conto di Square Enix e su Twin Mirror, pubblicando da Bandai Namco Games, nei documenti finanziari si accenna appunto a "due giochi non ancora annunciati" per i quali sembra sia già stato trovato un publisher.

Non è chiaro se uno dei due progetti possa essere Vampyr 2 o se lo studio si sia concentrato sulla produzione di almeno una nuova IP, con ogni probabilità ne sapremo di più durante l'estate in fiere come E3 2019 e Gamescom.