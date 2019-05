Gli autori di Wolfenstein vorrebbero sviluppare un remake di Quake

Jeff Gustaffson di MachineGames ha tenuto recentemente un AMA su Reddit e in questa occasione ha parlato dell'interesse nel lavorare su un gioco di Quake, preferibilmente un remake del primo capitolo...

"Quake è il motivo che mi ha spinto a iniziare a giocare. In seguito ho creato delle mappe con WorldCraft e onestamente lo faccio ancora oggi" afferma Gustaffson, che poi continua: "sviluppare un gioco di Quake è e sarà sempre nella mia lista delle cose da fare, meglio se un remake del primo capitolo, tuttavia lavorare su Wolfenstein è davvero fantastico."

Al momento MachineGames è al lavoro su Wolfenstein Youngblood e Wolfenstein Cyberpilot in VR, entrambi in arrivo durante l'estate. Per quanto riguarda Quake invece non è giunta nessuna indicazione sul futuro del franchise, Quake Champions è disponibile da tempo su PC ma Bethesda non ha pubblicato aggiornamenti recenti, non è escluso che la compagnia stia pensando ad un prossimo gioco della serie... che questo possa avvalersi della collaborazione di MachineGames?