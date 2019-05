Gli autori di World War Z hanno provato a realizzare il remake di Half-Life 2

Nel corso di una recente intervista concessa a Game Watcher.com, Matthew Karch, CEO e co-fondatore di Saber Interactive, ha svelato che la compagnia autrice del fortunato World War Z ha provato a convincere Valve ad affidare loro il compito di realizzare il remake dell'intramontabile Half-Life 2.

"Dopo aver concluso i lavori su Halo Anniversary e Halo 2 Anniversary, facenti parte della Master Chief Collection, ho contattato personalmente Gabe Newell, perché ho avuto occasione di conoscerlo in passato, e gli ho detto della mia volontà di creare un remake di Half-Life 2", sono state le dichiarazioni di Karch. "È tutto ciò che voglio fare. Non sarai obbligato a pagarmi nulla. Lo farò solo per la divisione dei profitti, e non deve nemmeno trattarsi di una grossa fetta dei guadagni. Voglio farlo semplicemente perché adoro tanto quel gioco".

Sfortunatamente, Valve, da diversi anni ormai in fase stagnante nello sviluppo dei videogiochi (escluso il flop Artifact), ha così brevemente risposto alla proposta: "Siamo spiacenti, se mai lo faremo, ci lavoreremo internamente".

La vicenda ha lasciato amareggiato Karch, che non riesce a trovare risposta alla prolungata assenza di una serie che ha cambiato per sempre la storia degli sparatutto: "Gordon Freeman è iconico quanto lo è Master Chief. Dove è finito?".

Non è la prima volta che Saber Interactive si mette in contatto con compagnie esterne con la speranza di stringere collaborazioni di questo tipo: in passato, ad esempio, gli autori di World War Z proposero a Bend Studio una modalità multiplayer online di Days Gone, ma anche in questo caso l'offerta fu declinata da Sony.