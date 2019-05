Gli autori di Yooka-Laylee e Worms annunceranno nuovi giochi all'E3 2019

Nel mentre si appresta a lanciare il suo sparatutto in prima persona Hell it Loose il prossimo 6 giugno, Team17, studio di sviluppo già noto per la serie di Worms e per Yooka-Laylee, seguito spirituale della serie platform di Banjo-Kazooie (di cui però sono stati solo editori), ha annunciato che in occasione dell'E3 2019 presenterà i suoi nuovi giochi in cantiere.

"Non vi conviene perdervi questi annunci, e non vediamo l'ora di condividere i trailer con voi", recita il messaggio degli sviluppatori rivolto ai fan. "Per assicurarvi che siate i primi a venire a conoscenza di questi nuovi giochi, assicuratevi di seguirci nei posti giusti, come ad esempio la nostra pagina Steam, la newsletter di Team17, su Facebook, Twitter, Instagram o Discord. Fidatevi di noi... Ne varrà la pena.

Nel frattempo potete scorgere qualche piccolo indizio per intuire l'identità di questi nuovi giochi [nell'immagine riportata in cima alla notizia], e se fate un salto sul canale Twitter di Team17, potete fare i vostri pronostici, seguirci e retwittare per tentare di essere sorteggiati per l'ottenimento di una copia di questi giochi, oltre a quella di Hell Let Loose, in prossimità dell'uscita!".

Cosa vi aspettate da Team17 in vista dell'E3 2019? Chissà se la compagnia di sviluppo annuncerà un nuovo capitolo di Worms, un seguito di Yooka-Laylee, o un progetto completamente originale.