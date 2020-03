Avalanche cambia nome e pubblica il trailer di un nuovo gioco: è per PS5 e Xbox Series X?

Giunge piuttosto a sorpresa un annuncio da parte di Avalanche Studios, che rende noto di aver modificato la propria denominazione ufficiale in Avalanche Studios Group.

La nuova dicitura rispecchia l'inclusione all'interno dell'attore videoludico di plurime realtà di sviluppo: Avalanche Studios (Just Cause), Expansive Worlds (Hunter: Call of the Wild) e Systemic Reaction (Generation Zero). Nell'annunciarlo, il CEO Pim Holfve ha dichiarato che questo passaggio segna l'inizio dei una nuova era per il gruppo, che punta ad offrire alla platea videoludica coinvolgenti open-world.



Per festeggiare l'evento, System Reactions ha voluto pubblicare un interessante video, con il quale è stato presentato in maniera a dir poco fulminea il nuovo progetto della software house. Come potete verificare direttamente in apertura a questa news, il teaser trailer pubblicato è molto breve e non offre dunque moltissimi dettagli sulla natura del nuovo gioco. Possiamo intravedere una caverna immersa in un panorama innevato, mentre un fotogramma rivela una visuale in prima persona e la presenza di armi da fuoco. Il filmato si conclude invitando il pubblico a tenere d'occhio gli annunci di Avalanche Studios Group nel corso della giornata odierna, mercoledì 25 marzo.



A breve potrebbero giungere nuovi dettagli, ma per ora, viste le tempistiche, sembra legittimo attendersi un'uscita del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X.