Avalanche cerca esperti per il multiplayer: novità per RAGE 2 o Just Cause 4?

Un recente annuncio di lavoro da parte di Avalanche Studios suggerisce che il team sarebbe al lavoro su un titolo che include anche una modalità multiplayer. Cerchiamo di capire di cosa potrebbe trattarsi, sarà il comparto multigiocatore per il neo-annunciato RAGE 2 in arrivo o novità in merito all'agognato Just Cause 4?

La segnalazione è avvenuta su ResetEra, gli utenti hanno riportato l'annuncio di lavoro pubblicato da Avalanche Studios che, ricordiamo, supporta ID Software nello sviluppo del nuovo capitolo di RAGE targato Bethesda.

Secondo quanto appare nella nota, la compagnia sarebbe alla ricerca di un programmatore che possa guidare lo sviluppo del comparto multiplayer in un open world con elementi sandbox. Il candidato, inoltre, aiuterà gli sviluppatori nella creazione di mondi che faranno parte della prossima generazione di titoli, caratterizzati da una struttura multiplayer.

Nonostante al momento non ci siano ulteriori conferme da parte di ID Software o Bethesda, e considerato che il team di Avalanche è attualmente coinvolto nella produzione di RAGE 2, è probabile che l'annuncio di lavoro si riferisca proprio alla possibilità che il sequel del titolo datato 2010 includa il multiplayer. Ma, considerati anche i rumor diffusi nei mesi scorsi, non è neanche da escludere che la software house stia gettando le basi per il quarto capitolo di Just Cause.

In caso si tratti di RAGE 2 è possibile, a questo punto, che il reveal della modalità multigiocatore avvenga nel corso della conferenza Bethesda all'E3 2018. La finestra di lancio del gioco, per ora, è fissata a un generico 2019.