Avalanche lavora ad un nuovo gioco, è Hogwarts Legacy 2?

A poche settimane dal lancio di Hogwarts Legacy, Avalanche Software avrebbe già iniziato a lavorare su un nuovo progetto e questo potrebbe essere il sequel dell'acclamato gioco ambientato nel Mondo Magico, almeno questo è quello che sperano i giocatori.

Avalanche sta cercando nuove figure professionali tra cui un ingegnere software per lavorare ad un nuovo gioco AAA per console non ancora annunciato. Tra i requisiti, almeno tre anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi e la conoscenza degli strumenti necessari per ideare, sviluppare e mantenere un videogioco Tripla A per le moderne piattaforme da gioco.

Tutto qui, purtroppo non ci sono altri dettagli e nulla che faccia pensare direttamente ad un sequel di Hogwarts Legacy, tuttavia è improbabile che WB Games voglia abbandonare una gallina dalle uova d'oro. Hogwarts Legacy è il gioco che ha incassato di più nel 2023, almeno fino ad oggi, con oltre dieci milioni di copie vendute da febbraio, un dato destinato ad aumentare con l'imminente arrivo del gioco su PS4 e Xbox One (disponibile dal 4 maggio) e su Nintendo Switch (dal 25 luglio).

Hogwarts Legacy 2 si farà? E' presto per dirlo, ma intanto sappiamo che Avalanche sta lavorando ad un grande progetto AAA e al momento questo basta per alimentare le voci su un possibile sequel in sviluppo. Sarà davvero così? Probabilmente lo scopriremo solamente tra qualche anno.