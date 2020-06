Avalanche Studios apre uno studio in UK per lavorare ad un nuovo progetto

Avalanche Studios, team di sviluppo particolarmente attivo nel corso degli ultimi mesi, ha appena annunciato di aver aperto un nuovo studio in territorio inglese.

Questa mossa non è altro che parte del piano strategico dell'azienda attraverso il quale si punta ad ampliare il numero di sviluppatori e a lavorare contemporaneamente a più progetti. Stando alle parole del team di sviluppo, nel corso del 2020 verranno assunti circa 100 programmatori, i quali entreranno a far parte del nuovo studio e collaboreranno con le sedi di Stoccolma, New York e Malmö. Non sappiamo purtroppo quali siano i progetti sui quali i nuovi arrivati finiranno al lavoro, ma è stato ufficializzato che ci sarà una collaborazione con Expansive Worlds, sottogruppo di Avalanche, per lavorare alle sue Proprietà Intellettuali tra le quali ricordiamo theHunter, il celebre simulatore di caccia.

Per chi non lo sapesse, Avalanche è lo studio che ha lavorato a numerosi titoli più o meno importanti nel corso degli ultimi anni come Mad Max, RAGE 2 e Just Cause 4. Attualmente il team è al lavoro anche sullo shooter coop Second Extinction, annunciato durante l'ultimo Inside Xbox dedicato ai giochi third party per Series X.

Sapevate che di recente la software house ha cambiato nome in Avalanche Studios Group?