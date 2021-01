Avalanche Studios: cancellato un open world con storia alternativa degli anni '50

Nel corso di un'intervista agli youtuber di Wassup Conversations, lo scrittore Mikael Saker ha riferito che gli Avalanche Studios avrebbero cancellato lo sviluppo di un ambizioso videogioco a mondo aperto ambientato in una versione alternativa degli anni '50.

Lo scrittore che ha contribuito alla stesura della trama di giochi come The Darkness, Riddick e Battlefield 1, 3 e 4 riferisce che "Avalanche ha cancellato tutti i suoi giochi tranne uno. Stavo lavorando insieme a loro a questo fantastico gioco open world ambientato in una realtà anni '50 alternativa. Era una cosa davvero folle! Avevamo questa enorme versione distopica e spettacolare di Londra, una megalopoli senza grattacieli ma con una mappa gigantesca composta da architetture sotterranee".

Nel descrivere l'ambientazione di questa ucronia open world anni '50 venata di elementi action e ruolistici, Saker spiega come "la nostra città era piena di teleferiche, dirigibili e strutture volanti, con buchi profondi da cui scrutare le strutture ipogee della metropoli. Sarebbe stata spettacolare sia dal punto di vista architettonico che visivo, alcune idee di quel gioco erano davvero fantastiche".

Stando a Saker, lo sviluppo di questo promettente videogioco è stato bloccato a circa due anni dal suo completamento, ma senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio o sulle piattaforme di destinazione. Nel giugno dello scorso anno, Avalanche Studios ha aperto uno studio in UK per lavorare a un nuovo progetto, presumibilmente in esclusiva per PC e console next gen come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.