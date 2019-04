Avalanche Studios e la next-gen: la creatività conterà più della tecnologia

Interpellato dai giornalisti di GamesIndustry.biz sulle speranze nutrite da chi attende la next-gen e l'annuncio di PS5 e Xbox Scarlett, Hamish Young degli studi Avalanche ha spiegato che nei videogiochi del futuro conterà più la creatività dei loro autori che non la tecnologia utilizzata per realizzarli.

In qualità di Senior Technical Designer di progetti come RAGE 2, Generation Zero o Just Cause 4, Young è tornato sulla questione dei 10,7 Teraflops di potenza promessi da Google con il futuro servizio di game streaming di Stadia e spiegato come, dal suo punto di vista, "teoricamente siamo arrivati ad un punto in cui anche questo genere di discorsi perde di significato e si comincia a parlare di grafica solo in contesti come una miglior risoluzione o un aumento di oggetti a schermo da 3.000 a 4.000".

Secondo lo sviluppatore di Avalanche Studios, quindi, "l'industria videoludica si calmerà presto e smetterà di parlare di crescita tecnologica per focalizzarsi sulla creatività e sull'inventiva, con nuove tipologie di videogiochi che potremmo veder nascere da qui ai prossimi dieci-venti anni. Perchè l'industria sta maturando, per quanto riguarda ogni discorso sulla tecnologia".

Le prime avvisaglie di questa "rivoluzione ideologica" nel modo in cui giudichiamo i videogiochi, spiega Young, le stiamo già osservando con i cosiddetti titoli indie: "Quando un indie è in procinto di uscire, se ne parla più per l'esperienza di gioco che promette di offrire che non per la grafica o per altro. Penso perciò che arriveremo presto a un punto di saturazione, magari non nel prossimo anno o in quello successivo, in cui ogni discorso sui poligoni o sulla grafica sarà secondario rispetto alle meccaniche di gioco. Non siamo ancora arrivati a questo punto, c'è ancora del succo da spremere dall'arancia ma a un certo punto accadrà".

Il prossimo progetto di Avalanche Studios realizzato in collaborazione con id Software, il frenetico sparatutto RAGE 2, è previsto in uscita per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.