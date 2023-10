Avalanche Studios, problemi nell'industria: 100 sviluppatori si uniscono al sindacato

Il 2023 è stato pieno di ottimi giochi, ma atroce per l'industria. Il 2023 è stato caratterizzato da diversi problemi nel settore: a partire da Embracer Group, sino ai più recenti avvenimenti in casa Sony con Naughty Dog. In questo contesto difficile, Avalanche Studios non fa eccezione con la lotta di alcuni sviluppatori ed il sindacato.

Più nel dettaglio, a distanza di parecchio tempo da quando Avalanche Software stava lavorando ad un Iron Man open world ma Disney l'ha cancellato nel 2022 ed è quindi sparita dai radar, oltre cento sviluppatori dello studio dietro la creazione di Just Cause e Contraband hanno deciso di unirsi al sindacato per rinegoziare il proprio contratto lavorativo. Si tratta di una notizia confermata nelle scorse ore dalla stessa Avalanche, la quale ha dichiarato che una grossa percentuale di organico è entrato a far parte del sindacato Unionen.

I cento sviluppatori facenti parte del sindacato vorrebbero ulteriori benefici da Avalanche, in modo che vengano garantite loro maggiori agevolazioni a seguito di alcune trattative attualmente in corso. Al momento, quindi, bisogna attendere del tempo prima che l'azienda e la controparte - ovvero gli sviluppatori che hanno sollevato delle problematiche contrattuali - giungano ad una soluzione. Il sindacato Unionen non ha ben fornito informazioni circa quanto richiesto dai propri assistiti, il che rende impossibile rispondere a diversi interrogativi circa la natura delle richiese presentate in sede di negoziazione e no.