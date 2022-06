Avalanche Studios sta sviluppando il roguelike Ravenbound? Le ultime da Tom Henderson

Dopo aver preannunciato la presenza di Hideo Kojima all'Xbox Showcase, il noto leaker Tom Henderson si dice certo del fatto che il prossimo videogioco degli studi Avalanche sarà un roguelike fantasy intitolato Ravenbound Tales of Avalt.

Dalle colonne del portale eXputer, la celebre "gola profonda" si riallaccia alle anticipazioni condivise dal "collega leaker" Shaun Weber per discutere, appunto, del prossimo videogioco in sviluppo presso la software house svedese artefice di Mad Max, Just Cause e Generation Zero.

A detta di Henderson, Ravenbound Tales of Avalt vedrà i giocatori impersonare un valoroso cavaliere medievale chiamato a liberare il regno fittizio di Avalt dai predoni che hanno invaso la sua terra natale.

Il tratto distintivo del gameplay di Ravenbound, sempre secondo Henderson, sarà rappresentato dalla capacità del cavaliere di trasformarsi in un corvo per individuare i nemici dall'alto, studiarne il pattern dei movimenti o scoprirne i punti deboli, un po' come avviene nell'universo open world di Assassin's Creed Origins.

La progressione roguelike di Ravenboung si legherà alla meccanica della rinascita del proprio alter-ego: ad ogni Game Over, il giocatore potrà reiniziare la partita scegliendo di volta in volta i tratti, le abilità speciali, le armi e gli equipaggiamenti del personaggio. Avanzando nella storia si potranno sbloccare nuove abilità e armi, da qui la necessità di variare di volta in volta l'approccio alla partita in funzione dell'equipaggiamento in dotazione.

A detta di Henderson, e di Shaun Weber, Ravenbound Tales of Avalt si troverebbe attualmente in uno stadio di sviluppo piuttosto avanzato.