Avanguardia Oscura, Jellie e tanto altro nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

È arrivato il quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite, ed anche oggi ci propone più di un modo per spendere i nostri sudati V-Bucks. Tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi, vediamo insieme quali sono le nuove proposte dello shop del battle royale di Epic Games.

Si parte con la skin lggendaria Avanguardia Oscura, che torna disponibile al prezzo di 2000 V-Bucks. Potete completarla con il glider Deep Space Lander o Orbital Shuttle. Sempre per quanto riguarda le skin, troviamo in vendita anche Luminos, Jellie (completabile con Scampi, per altri 800 V-Bucks) e Dream, e sono tornati disponibili gli strumenti dell'Attrezzatura Congelata, Arcana, Astral Axe e Cold Hearted.

Nelle Daily Sales trovano posto invece le skin Facet e Commando, la copertura Bubbly verde e i tre balletti Moon Bounce, Face Palm e Revel.

Come di consueto vi ricordiamo che gli oggetti in questione non vi daranno alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma modificheranno unicamente l'estetica del vostro personaggio. Detto ciò, vi piacciono i nuovi oggetti in vendita? Avete deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks?

Sempre a proposito di Fortnite, sul nostro sito trovate tutte le ultime novità di Salva il Mondo. Sapevate inoltre che pare sia in arrivo un evento di Fortnite per il Capodanno Cinese?