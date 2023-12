OD: l'avanguardia videoludica nasce con Hideo Kojima ed il gioco presentato ai TGA 2023

Reduci da una nottata ricchissima di annunci videoludici come quella di ieri 8 dicembre 2023, è il momento di tirare un po' le somme sui progetti mostrati nel corso delle tre ore di evento: ad esempio, cosa sappiamo sull'horror in esclusiva Xbox di Hideo Kojima, OD? Sebbene sia in parte avvolto dal mistero, OD potrebbe essere il futuro del gaming.

A far ben sperare sono le stesse parole di Hideo Kojima che, a distanza di un giorno da quando ha presentato l'esperienza horror OD che ha terrorizzato in vidoe ai Game Awards, è tornato a parlare della sua avventura dalle tinte orrorifiche: "Come ho già detto in precedenza, stiamo progettando e producendo 'DS2' con Sony e uno 'all'avanguardia' con MS, e questo è quello 'all'avanguardia'. Il titolo si chiama 'OD'. È stato appena pubblicato il primo video teaser". Nell'affermare quanto detto in precedenza, Kojima ha ricordato al proprio pubblico quali saranno gli attori protagonisti di OD, l'esclusiva Xbox pronta a fare il suo debutto in futuro.

OD potrebbe essere l'avanguardia videoludica tanto desiderata dalla maggior parte dei giocatori di tutto il mondo? Solo il tempo sarà in grado di confermare o smentire il tutto, ma non vediamo l'ora di conoscere quali meraviglie verranno offerte agli utenti proprio dallo stesso lavoro di Kojima Productions. In allegato alla notizia trovate il link all'ultimo post di Hideo Kojima, insieme al trailer del venturo OD.