Se vi avanzano 65.000 euro potete comprare il camion della PlayStation Experience 2006

Non si sa come e in realtà nemmeno perché, qualcuno ha messo in vendita sul web il vecchio camion usato da Sony per allestire la PlayStation Experience 2006, all'epoca evento itinerante negli Stati Uniti con camion attrezzato di tutto punto con giochi e console.

Il camion della PlayStation Experience 2006 è ora in vendita su Facebook Marketplace (no, davvero) al prezzo di 70.000 dollari, circa 65.000 euro al cambio attuale. 18 anni dopo l'evento, il truck è ora in vendita anche se è praticamente in stato di abbandono, il proprietario non nega il pessimo stato del camion ma al tempo stesso ne valorizza gli spazi grazie alla possibilità di aggiungere nuovi piani, merito di una struttura modulare particolarmente flessibili.

A giudicare dalle foto e dai video, all'interno del camion trovano ancora spazio poster di giochi dell'epoca e monitor mentre non sembrano esserci console. All'esterno del camion è ben visibile una grossa decalcomania della PSP, apparentemente ancora intera in ogni sua parte.

Potrebbe non essere l'acquisto della vita ma se avete bisogno di un camion gigantesco ed espandibile, perché no, potreste pensarci. Unico problema? Ovviamente l'impossibilità di trasporto e spedizione dagli Stati Uniti alla cara vecchia Europa, almeno non a prezzi accessibili ai comuni mortali.

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.