L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani, ecco il mini-set che cambia il mondo di Magic

Dopo il lancio di Magic: L'Avanzata delle Macchine, avvenuto il 21 aprile, in molti si aspettavano che il gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast si sarebbe preso una meritata pausa. Non è così, anzi: è in arrivo il Mini-set Magic: L'Avanzata delle Macchine - l'Indomani, che ci racconta l'epilogo della trama degli ultimi set.

Nello specifico, L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani arriverà il 12 maggio in formato fisico e l'11 maggio su MTG Arena e MTG Online, anche se le anteprime delle carte sono iniziate il 2 maggio, insieme alla pubblicazione della galleria delle immagini di queste ultime. Infine, se volete dare un'occhiata alla storia di L'Indomani, potete farlo sul sito web di Wizards of The Coast, sul quale quest'ultima è già stata pubblicata in versione integrale.

L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani è un set da 50 carte, divise in 15 Non Comuni, 25 Rare e 10 Rare Mitiche, tutte inedite. Ciascuna di queste carte ha poi una versione Buste Divertenti, mentre le Rare o le Rare Mitiche saranno disponibili nei Collector Booster anche con illustrazione estesa. Insomma, per completare la vostra collezione del set dovrete prepararvi a raccogliere ben più di 100 carte!

La trama di L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani ci vede accompagnare i Planeswalker, compresi quelli salvati dalla corruzione delle macchine Phyrexiane, mentre fanno i conti con la distruzione del Multiverso causata dall'invasione di Elesh Norn e dei suoi seguaci: quest'ultima, anche se è stata fermata dall'Arcangelo Elspeth, ha infatti lasciato profonde ferite in tutto il mondo di Magic, dalle quali potrebbero anche nascere le storie che ci accompagneranno nel futuro della saga!

Dopo il ritorno del Piano di Zhalfir nell'Avanzata delle Macchine, comunque, L'Indomani ci mostrerà le prime carte originali provenienti da quest'ultimo, che sono caratterizzate dal trattamento Buste Divertenti con bordo retrò, a testimoniare come quest'ultimo piano sia rimasto bloccato nel tempo per centinaia di anni. Alcune carte, inoltre, proverranno dalla Cieca Eternità, e per questo non avranno un trattamento planare esclusivo, bensì uno borderless. Infine, è stato già confermato che non ci saranno carte con trattamento planare Phyrexiano.