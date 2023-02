L'Avanzata delle Macchine: svelato il nuovo set di Magic, ecco le prime informazioni

Sta per concludersi il maxi-arco narrativo di Magic inaugurato con il lancio del set Dominaria Unita e le celebrazioni per il trentesimo anniversario del gioco di carte collezionabili. Nelle scorse ore, infatti, Wizards of The Coast ha rivelato un First Look a L'Avanzata delle Macchine, il nuovissimo set di espansione di Magic in uscita ad aprile.

L'Avanzata delle Macchine uscirà il 21 aprile 2023 in tutto il mondo, ed ha come titolo internazionale March of The Machines. In termini di trama, il set riparte dal punto in cui eravamo stati lasciati dal set Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, lanciato solo una decina di giorni fa in tutto il mondo. In effetti, L'Avanzata delle Macchine rappresenta l'epica conclusione dell'arco narrativo quadri-set iniziato da Dominaria Unita, passato poi per La Guerra dei Fratelli e infine per Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Il set si apre con l'invasione Phyrexiana del Multiverso ormai riuscita, che ha comportato la violazione di un numero altissimo di Piani. I Planeswalker rimasti, o almeno quei pochi che non hanno ceduto alle lusinghe della "perfezione" biomeccanica, dovranno cercare di cambiare il corso di una storia che sembra già scritta, mentre Phyrexia minaccia di distruggere o assimilare l'intero Multiverso.

Proprio per via della portata multiversale dell'espansione, L'Avanzata delle Macchine riporterà in auge personaggi di tutto il Multiverso e nomi iconici di tutta la storia di Magic, che riceveranno uno speciale trattamento foil. L'idea, spiega un blog post di Wizards of The Coast, è che "aprire un pacchetto sia come guardare dentro a molteplici piani del Multiverso".

Per enfatizzare ulteriormente questa sensazione, nel set saranno incluse le Leggende del Multiverso, una serie di ristampe di personaggi di tutta la storia del franchise Magic che, però, non saranno "legali" nel formato Standard, un po' come già avvenuto per gli artefatti retrò di La Guerra dei Fratelli.

Infine, vera novità per l'espansione è l'annuncio di L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani, un mini-set da 50 carte fortemente incentrato sulla trama del gioco di carte collezionabili e che racconterà quali personaggi sopravvivranno all'avanzata Phyrexiana, quali moriranno per mano delle macchine e quali otterranno persino un lieto fine.

Tra il 16 e il 19 marzo verrà svelata la storia di L'Avanzata delle Macchine, mentre le anteprime delle carte si terranno tra il 29 marzo e il 4 aprile, con la galleria completa di queste ultime che verrà svelata il 5 aprile. In formato cartaceo, invece, l'espansione arriverà il 21 aprile prossimo: solo tre giorni prima, infine, il set debutterà su MTG Arena e Magic Online.