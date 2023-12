Avatar batte Alan Wake 2: è il gioco con la grafica migliore del 2023 secondo DF

Le considerazioni di Digital Foundry sulla grafica mozzafiato di Avatar Frontiers of Pandora su PC vengono riprese dal noto collettivo di giornalisti tech enthusiast per stilare la classifica dei videogiochi con la grafica migliore del 2023.

Per la redazione specializzata in analisi 'tecno-ludiche', la dimensione sci-fi ricostruita da Ubisoft Massive per fare da sfondo alle avventure vissute dai giocatori di Avatar Frontiers of Pandora rappresenta il punto più alto che l'industria del gaming sia riuscito a raggiungere quest'anno, almeno per quanto concerne il comparto grafico.

Tra i titoli che, secondo Digital Foundry, sono riusciti in questo 2023 a innalzare ulteriormente l'asticella della grafica e della tecnologia applicata ai videogiochi troviamo anche Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 in modalità RT Overdrive, Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder.

Digital Foundry: videogiochi del 2023 con la migliore grafica

Avatar Frontiers of Pandora Alan Wake 2 Cyberpunk 2077 RT Overdrive Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Hi-Fi Rush Resident Evil 4 Remake Robocop Rogue City Final Fantasy 16 Star Wars Jedi Survivor

Tra le menzioni d'onore di Digital Foundry troviamo poi Metroid Prime Remastered, Armored Core 6 Fires of Rubicon, Dead Space Remake e Horizon Forbidden West Burning Shores. A detta dei giornalisti tech enthusiast legati a Eurogamer.net, ciascuno di questi titoli ha contribuito attivamente all'evoluzione della grafica videoludica e dell'arte applicata al gaming, sia attraverso un'opera di attualizzazione impeccabile (come nel caso di Metroid Prime) che con l'ausilio di tecnologie avveniristiche come quelle utilizzate da Guerrilla per il rendering delle nuvole di Burning Shores.