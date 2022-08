Avatar Quest for Balance per PS4 e PS5 svelato da un leak di Amazon

Nelle scorse ore Square Enix ha annunciato Avatar Generations per piattaforme mobile iPhone, iPad e Android ma a quanto pare le novità legate al franchise Avatar The Last Airbender non finiscono qui.

Come segnalato da VGC, su Amazon Japan ha fatto la sua comparsa il misterioso Avatar The Last Aribender Quest for Balance, in arrivo il prossimo 8 novembre 2022 su PS4 e PS5, queste le uniche versioni presenti sul sito di eCommerce, anche se è probabile che il gioco debutterà anche su PC, console Xbox e magari su Nintendo Switch.

Il publisher è GameMill Entertainment, lo stesso editore di titoli come Nickelodeon All-Star Brawl e Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues. Non ci sono purtroppo altri dettagli, a inizio anno si è parlato di un nuovo gioco di Avatar in sviluppo e questo leak sembra confermare in pieno le voci di corridoio emerse a febbraio.

Nel 2014, PlatinumGames ha sviluppato Avatar The Legend of Korra, sono passati ben otto anni e da allora nessun altro gioco di Avatar è stato pubblicato ma l'IP sembra pronta a tornare con due nuovi titoli, il primo come detto già confermato ufficialmente in arrivo su mobile. Restiamo in attesa di eventuali annunci legati ad Avatar The Last Aribender Quest for Balance.