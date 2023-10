Avatar Frontiers of Pandora: 18 minuti di gameplay per il gioco di Ubisoft Massive

Dopo l'arrivo di Assassin's Creed Mirage, Ubisoft inizia a preparsi per il suo ritorno da protagonsita con Avatar Frontiers of Pandora, nuovo ambizioso progetto che porta la firma di Massive Entertainment, già autori della serie di Tom Clancy's The Division.

Dopo aver dato un'occhiata ai requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Avatar Frontiers of Pandora, possiamo gustarci l'action-adventure basato sulla serie cinematografica di John Cameron in ben 18 minuti di gameplay condivisi da Gamespot. All'interno del video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, possiamo osservare una sequenza di combattimento aereo in sella ad un ikran, l'abbattimento di una grande base nemica, l'investigazione su dove si trova un pilota della resistenza scomparso e la liberazione di un avamposto.

Nei panni di Na'vi, il giocatore dovrà fare affidamento sulla furtività e sulla velocità d'esecuzione per affrontare l'RDA, che possiede tute mech, aerei da attacco VTOL, pistole, razzi e lanciagranate. Essere stealth implica anche la facoltà di hackerare dispositivi elettronici e tute RDA AMP. Inoltre, la visione speciale di Na'vi consente ai giocatori di navigare nell'ambiente e trovare oggetti come piante e animali senza fare eccessivo affidamento sulla mappa del mondo. Una caratteristica unica del gioco è la possibilità di richiamare una cavalcatura volante, un ikran, in qualsiasi momento. Cavalcare un ikran permette di partecipare a combattimenti aerei e raggiungere ed esplorare diverse regioni del mondo, nonché di godersi dei panorami mozzafiato realizzati tramite lo Snowdrop Engine di Ubisoft Massive.

Se siete curiosi di saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Avatar Frontiers of Pandora, in arrivo il 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.