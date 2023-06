Avatar Frontiers of Pandora: 3 dettagli del trailer che forse vi sono sfuggiti

Avatar Frontiers of Pandora promette di chiudere al meglio il 2023 di Ubisoft: l'avventura in prima persona ambientata nell'universo di Avatar arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 7 dicembre ed i fan sono curiosissimi di scoprire sempre più dettagli sull'opera sviluppata da Massive Entertainment.

Qualcuno però potrebbe essere proprio sotto il nostro naso, riguardando il trailer di Avatar Frontiers of Pandora dell'Ubisoft Forward: ecco quindi tre dettagli sul gioco che potreste non aver notato:

Elementi Survival

Ufficialmente Frontiers of Pandora è catalogato come un Action/Adventure Open World in prima persona, tuttavia nel filmato mostrato da Ubisoft sembrano intravedersi anche elementi survival. Cacciare, andare a pescare, raccogliere frutti ed eventualmente cucinare dovrebbero far parte delle meccaniche di gioco dando così maggior profondità al gameplay. In ogni caso il focus principale dovrebbe rimanere comunque sull'azione, l'esplorazione e la narrativa.

Nuove regioni di Pandora

Oltre al fatto che gli eventi di Avatar Frontiers of Pandora sono canonici, per i fan della serie cinematografica c'è un ulteriore motivo d'interesse verso il gioco: verranno esplorate nuove aree di Pandora finora mai trattate nei film, come le frontiere a Ovest che fanno da sfondo alle vicende del titolo Ubisoft. Aspettiamoci dunque ulteriori scenari affascinanti ed evocativi che andranno ad ampliare le conoscenze degli appassionati sull'universo messo a punto dal regista James Cameron.

Clan mai incontrati prima

Riallacciandoci direttamente al punto precedente, la presenza di aree mai viste nei film comporta anche la possibilità di conoscere clan di Na'vi inediti. Il trailer mostrato da Ubisoft ci fa già intravedere tre nuovi gruppi: i clan Aranahe, Zeswa e Kame'tire, che avranno tutti un ruolo non solo narrativo ma anche ludico, insegnando ad esempio al protagonista come interagire con determinate creature e cavalcature. Non è da escludere che ulteriori gruppi possano essere presenti all'interno del gioco completo.

