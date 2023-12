Avatar: Frontiers of Pandora, su Amazon è già scontato del 25% a pochi giorni dal lancio

Avatar: Frontiers of Pandora è il nuovo gioco acion adventures ambientato nel mondo di Avatar, sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft, uscito il 7 dicembre per PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S e Amazon Luna.

Il gioco è con prospettiva in prima persona, vivremo le gesta e prenderemo il controllo di un orfano Na'vi cresciuto e addestrato come soldato dalla RDA, che si risveglia dopo 15 anni ritrovandosi in una struttura abbandonata. Nel gioco esploreremo il grande ambiente di gioco della Western Frontier, una regione inedita di Pandora, e cercheremo di scoprire quali sono le nostre origini e coalizzandoci con le tribù Na'vi locali con lo scopo di sconfiggere l'RDA impegnate a sfruttare le ricche risorse del territorio.

Il gioco è acquistabile su Amazon solamente per PS5 e Xbox Series X in due differenti edizioni:

Limited Edition al prezzo di 59,99 euro (invece di un prezzo di listino di 79,99 euro), che include l'edizione fisica del gioco ed il pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu, che include un'arma esclusiva e un set di equipaggiamento per il personaggio. Di seguito i link per acquistare la Limited Edition:

Gold Edition al prezzo di 89,99 euro che include tutti i contenuti della Limited Edition con l'aggiunta del Season Pass. Di seguito i link per preordinare la Gold Edition:

Il gioco supporta anche il multiplayer cooperativo a 2 giocatori.

