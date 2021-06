Avatar Frontiers of Pandora arriverà su PS4? Lo indicano i canali YouTube di PlayStation

A dispetto dell'annuncio di Ubisoft sull'uscita nextgen di Avatar Frontiers of Pandora, diversi canali YouTube ufficiali di PlayStation hanno ripubblicano il reveal trailer del kolossal sci-fi di Massive Entertainment indicandolo come in uscita sia su PS5 che su PS4.

Come giustamente rimarcato sui social dal giornalista Sal Romano di Gematsu, i canali YouTube di Sony che hanno condiviso il trailer del nuovo gioco open world di Avatar con l'indicazione sulla sua possibile natura crossgen sono diversi e comprendono, ad esempio, i portali di PlayStation Asia, PlayStation Australia e PlayStation Italia.

Ciascuno dei canali di Sony segnalati dal responsabile del noto sito di Gematsu riprende infatti il medesimo filmato di annuncio di Avatar Frontiers of Pandora, ma con un'importante modifica nella schermata finale che descrive il titolo come in sviluppo per PS5 e PlayStation 4.

Proprio nel momento in cui scriviamo, il video in questione è stato rimosso (o reso privato) dai gestori del canale YouTube di PlayStation Italia, ma continua ad essere presente tra i contenuti condivisi dalle divisioni asiatiche e australiane del team social di PlayStation. Rimaniamo perciò in attesa di ricevere un chiarimento da parte dei diretti interessati: nel frattempo, vi ricordiamo che il titolo è previsto in uscita nel 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. Vi invitiamo inoltre a leggere il nostro speciale su Avatar Frontiers of Pandora e la nextgen secondo Ubisoft.