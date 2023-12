Avatar Frontiers of Pandora: un azzurro cosplay di Zdinarsik, la Recom di Pandora

In attesa del futuro cinematografico di Avatar, di cui James Cameron sta progettando ben altre tre pellicole, la saga che ci ha portati a Pandora è sbarcata anche sul mercato videoludico. Dunque, tra film e videogiochi, la community di cosplayer non poteva esimersi dall'interpretare uno dei Recom ibridi umani/Na'vi.

Avatar: la via dell'acqua è stato un kolossal che ha sfiorato il capolavoro, ma lo stesso non si può dire per la recente iterazione videoludica della serie. Avatar Frontier of Pandora è un titolo limitato, piacevole per gli appassionati, ma che presenta diversi difetti. Il tie-in pubblicato da Ubisoft e sviluppato da Massive Entertainment permette ai giocatori di vestire i panni di un Na'vi e di esplorare il fantastico habitat verde di Pandora, ma non tutto è perfetto. Ambientato un anno prima degli eventi del secondo film, ci vedrà unire alla Resistenza per mettere fine alle sofferenze della popolazione dalla pelle blu causate da John Mercer.

In questo cosplay di Zdinarsik da Avatar torniamo al fianco di uno dei protagonisti della seconda pellicola. Z-Dog era un agente delle SpecOps, ma una volta uccisa in azione venne ripristinata come Ricombinante, un ibrido umano/Na'vi. Zdinarsik ha l'abitudine di masticare delle gomme, come possiamo notare anche dai diversi scatti condivisi sui social dalla cosplayer Frau Olga Haku.